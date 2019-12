Linux naš vsakdanji

Četudi na domačih ali pisarniških računalnikih še vedno v prepričljivi večini teče Windows, oblikovalci pa nadpovprečno posegajo po Applovih izdelkih, so naša življenja na dnevni ravni neločljivo prepletena z odprtokodnim operacijskim sistemom, ki je prehodil pot iz finskega študentskega doma do žepa slehernika in robov znanega vesolja. Danes pingvina uporabljamo vsakdan, ne da bi se tega sploh zavedali; marsikdo tudi v prvih in zadnjih minutah dneva.

Pred 28 leti, 25. avgusta 1991, je v novičarski skupini comp.os.minix tedaj malo znani Linus Benedict Torvalds objavil 20 vrstic dolgo sporočilo. Začel je pisati odprtokodni (čeprav je do začetka uporabe te besede v tem pomenu minilo še skoraj deset let) operacijski sistem, ki bo namenjen računalnikom s procesorji 80386 in 80486. Ker se je zgledoval po tedaj obstoječem sistemu Minix, je skupnost povprašal, kaj jim je tam všeč in kaj ne. Prispevek je zaključil z znamenitim postskriptumom, v katerem se ne bi mogel bolj motiti: »Ni prenosljiv in verjetno ne bo nikoli podpiral ničesar drugega razen diskov AT, ker drugega pač nimam pri roki.« Danes Linux poganja vse od pametnih telefonov do jedrskih podmornic.

