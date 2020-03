Lepota bitcoin protokola je v njegovi preprostosti

Steve Shadders, tehnični direktor podjetja nChain in tehnični direktor projekta vozlišč Bitcoin Satoshi Vision (SV), je z nami delil vizijo razvoja bitcoina. Ta se vrača h koreninam in obljublja učinkovito platformo za plačila, glasovanja, nadomestil bi lahko celo internet.

Primarni cilj projekta Bitcoin SV je uresničiti bitcoin zasnovo, kot jo je opisal Satoshi Nakamoto. To je popoln protokol, zaklenjen in stabilen. Drugi ključni del zasnove je ogromen obseg, saj nekatere odlične lastnosti bitcoina postanejo očitne šele, ko se celoten sistem poveča. V zadnjih 15 mesecih smo se zelo trudili za odpravljanje številnih škodljivih sprememb, ki so bile v bitcoin protokolu narejene v zadnjih 11 letih. Februarja letos smo izvedli nadgradnjo Genesis, ki je bila mejnik v obnovi protokola in odklepa polno funkcionalnost bitcoina, kakršna je bila zamišljena ob prvi izdaji. To počnemo preprosto zato, ker smo intenzivno preučili originalno zasnovo in ugotovili, da je ta edini način, kako lahko bitcoin deluje, če naj zagotavlja storitve celotni svetovni populaciji.

