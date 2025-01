Ko brez kabla ne gre ...

Ožičena lokalna omrežja so odlična rešitev, ko Wi-Fi zaradi prezasedenosti frekvenčnega prostora v velikih mestih deluje počasi in nezanesljivo. Preizkusili smo USB-vmesnike za Ethernet hitrosti 1, 2,5, 5 in 10 gigabitov na sekundo ...

Vitkost prenosnih računalnikov zadnje generacije je iz mnogih izgnala klasični gigabitni ethernetni priključek, v nove (poslovne) stavbe pa ponekod že vgrajujejo ožičenja, ki zmorejo 2,5 Gb/s, 5 Gb/s in celo 10 Gb/s. Take hitrosti lahko dosežemo z nakupom vmesnika USB 3.x, ki zmore hitrejše povezave.

