Klicni centri, ki to niso

Med brskanjem po spletu se odpre utripajoče okno z grozilnim opozorilom, da je računalnik okužen z virusom, ali pa, da smo si ogledali nezakonite vsebine. Nasilno utripanje včasih spremlja še grozeče piskanje in celo sintetiziran glas z opozorilom. A vse bo še dobro, saj je zraven napisana telefonska številka, kamor lahko pokličemo za odpravo težave. Gre za znamenito prevaro z lažnim klicnim centrom, ki se večinoma izvaja iz Indije.

Ne preseneča nas več, da na internetu mrgoli zlorab in prevar, v katere se lahko ujamejo zlasti manj vešči uporabniki modernih tehnologij. Lažnih pojavnih oken z opozorili o virusih in metodah za odstranitev, mičnih gospodičnah za klepet ali o izjemni sreči milijontega nagrajenega obiskovalca smo navajeni in jih ignoriramo. A v resnici je to le vrh ledene gore, saj obstajajo precej bolj dodelane prevare. Vsem je skupno pravilo ponudbe in povpraševanja – prevare obstajajo, ker jim ljudje nasedajo.

Zakup člankov