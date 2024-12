Kibernetske olimpijske igre

V svetu kibernetske varnosti je zgodba o računalniškem virusu Stuxnet, ki so ga prvič odkrili leta 2010, postala prava legenda. S svojo zapletenostjo in z domnevnim političnim ozadjem še vedno prevzema tehnološke navdušence, novinarje in vse ljubitelje skrivnostnih pripovedi. To je zgodba o operaciji ameriško-izraelskih obveščevalnih agencij proti iranskemu jedrskemu programu, ki je ušla izpod nadzora ter opozorila svet, kako hitro lahko tovrstna orodja pristanejo v rokah kriminalcev ali drugih držav.

Stuxnet je bil računalniški črv velikosti 500 kilobajtov, ki je okužil programsko opremo vsaj 14 industrijskih lokacij v Iranu, vključno z obratom za bogatenje urana. Edinstven je bil zaradi svoje tridelnosti. Najprej je okužil računalnike z operacijskim sistemom Windows, nato meril na programsko opremo Siemens Step7, ki se uporablja za industrijske nadzorne sisteme, na koncu pa je prevzel nadzor nad programirljivimi logičnimi krmilniki (PLC). To mu je omogočilo vohunjenje za industrijskimi sistemi in celo povzročanje poškodb, kot je uničenje centrifug, ne da bi operaterji zaznali težave.

