Kaj pa garancija na programsko opremo?

Ko uporabniki in podjetja naletimo na licenčne in druge pogoje, povezane s programsko opremo, samo prevrtimo ali preklikamo nekaj deset strani drobnega tiska, iščoč gumb Potrdi oziroma Se strinjam. Tej pogojev in pravil nihče ne bere, vključno z menoj, sicer verjetno ne bi namestili niti enega programa. Ključen in najkrajši mogoči povzetek pa se bere nekako takole: programska oprema je na voljo »taka, kot je«, brez posebnih zagotovil in garancij, posebej kar zadeva prihodnje posodobitve programske opreme.

In tako se je svetu zgodil primer CrowdStrike, ki je za več ur ohromil del zemeljske oble. Pomanjkljiva posodobitev varnostne programske opreme, ki deluje v okolju Windows, je »sesula« 8,5 milijona računalnikov. In seveda povzročila ogromno gospodarsko škodo, za katero ne želi odgovarjati nihče. Samo letalska družba Delta Airlines je na podjetji CrowdStrike in Microsoft naslovila odškodninski zahtevek z zneskom 500 milijonov ameriških dolarjev – ki jih zelo verjetno nikoli ne bo dočakala, tako kot številni drugi ne.

