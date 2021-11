Kaj menimo o - Apple iPhone 13 Pro

Applov iPhone 13 Pro ima končno hitro in prilagodljivo osveževanje zaslona OLED. Tej funkcionalnosti pravijo Promotion in smo jo prej že videli na njihovih dražjih tablicah. Ob predstavitvi letošnjih telefonov je bila to ena tistih postavk, s katero so se bolj pohvalili. V resnici spremenljive frekvence osveževanja na Android strani poznamo že kar nekaj časa. Ta tehnologija je že tako zrela, da se je letos začela pojavljati tudi v najcenejših (androidnih) telefonih.

Zakup člankov