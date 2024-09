Je programska oprema res vse boljša?

Ponudniki poslovne programske opreme hitijo vključevati tehnologije umetne inteligence v svoje izdelke in zatrjujejo, da tako dobrih rešitev še ni bilo.

Ko je konec leta 2022 luč sveta ugledala storitev ChatGPT, je, takrat še nevede, sprožila pravcato zlato mrzlico generativne umetne inteligence. Podjetja so se nadpovprečno – vsaj v primerjavi z uvajanjem drugih tehnologij – trudila, da bi sprejela to tehnologijo in ob njeni pomoči dokazala svojo inovativnost. Številni primeri uporabe umetne inteligence, ki so danes uveljavljeni v poslovnih okoljih, namreč uporabljajo starejše, bolj uveljavljene oblike umetne inteligence, kot je strojno učenje, ne izkoriščajo pa generativnih zmogljivosti umetne inteligence za ustvarjanje besedila, slik in drugih podatkov. Starejši klepetalni (ro)boti, sistemi za priporočanje izdelkov in številna druga poslovna orodja se pogosto zanašajo »le« na starejše oblike umetne inteligence. A to se hitro spreminja, saj podjetja pospešeno uvajajo novo programsko opremo, ki se hvali s tem, da si večina funkcij že pomaga s tehnologijami umetne inteligence, kar naj bi močno pospešilo delo zaposlenih in ga olajšalo. Poglejmo, kako.

Zakup člankov