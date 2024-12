Iz majhnega raste veliko ...

Dodatki Raspberry Pi 5 spremenijo v pravo malo pošast, ki po marsikateri zmogljivosti prekaša celo klasične (mini) peceje.

Raspberry Pi 5 že leto dni navdušuje računalniške znalce, entuziaste in zanesenjake pa tudi popolne začetnike. Kljub temu številni dodatki zanj, od katerih lahko nekatere izdelamo kar sami, nudijo ogromno prostora za izboljšave in izjemne pohitritve: do 10-kratne ob namestitvi na pogon SSD (namesto na kartico SD) ter do 100- in večkratne ob uporabi umetnointeligenčnih (UI) pospeševalnikov, kakršen je Hailo-8, ki je uporaben pri učenju in uporabi globokih nevronskih mrež.

