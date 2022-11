Informacijski sistem, ki je kradel

Računalniški sistemi se uvajajo, da bi zmanjšali možnost napak in pomot ter okrepili nadzor in olajšali delo. Z utemeljitvijo, da računalniki ne delajo napak, njihovim izračunom implicitno verjamemo bolj kot ljudem, nemalokrat se uporabljajo kot dokazno gradivo. Toda kadar je programska oprema hroščata, kar povečuje možnost napak, lahko slepo zaupanje povzroči hude težave. Britanska pošta se že 20 let ukvarja z informacijskim sistemom, zaradi katerega so po krivem obsodili stotine ljudi, jih pahnili v bankrot in jim uničili življenja. Horizon je največja afera v informacijski tehnologiji.

Začelo se je z dobrimi nameni. V 90. letih preteklega stoletja je britanski Pošti (Post Office) posel cvetel. Elektronsko pošto so uporabljali le največji tehnološki zanesenjaki na inštitutih in univerzah, spletno nakupovanje še ni obstajalo, dostavnih služb je bilo malo. Število poslanih pisem je raslo za 2–6 odstotke letno, povečevali so se tudi zaslužki od drugih storitev. V letih 1987–1999 je britanska Pošta v državno blagajno vplačala 1,4 milijarde funtov davka na dobiček in 2,4 milijarde dolarjev dividend, največ prav v letih 1998 in 1999. Časi so bili zlati.

