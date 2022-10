Informacijska podpora za finančno panogo

Digitalno poslovanje s strankami, veriženje blokov, mobilno plačevanje, kriptovalute in druge tehnologije so v zadnjih letih močno spremenile način delovanja finančne industrije ter zavarovalništva.

Finance in finančno poslovanje so tisto področje, ki ga srečamo prav v vseh podjetjih, ne glede na panogo in velikost. Seveda finance v veliki večini podjetij niso osnovna dejavnost, a so kljub temu temeljna podporna funkcija, ki zahteva dobro organizacijo in v današnjih časih urejeno informacijsko podporo.

