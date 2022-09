Industrijska revolucija z dušo

Na kratko, glavna razlika med konceptoma industrije 5.0 in 4.0 je osredotočenost prvega na dodajanje »človeškega dotika« strojem in uporabo novih tehnologij za boljše opolnomočenje delavcev. Čeprav je industrija 5.0 nov korak v razvoju industrijske avtomatizacije (strokovnjaki vseeno pričakujejo novo dimenzijo avtomatizacije), bi lahko celo zapisal, da je ta koncept v marsičem »protiindustrijski«. Zakaj?

Industrija 4.0 je imela jasen cilj – avtomatizirati in robotizirati vse, kar se avtomatizirati in robotizirati da. V tem je šla očitno predaleč. Tehnološka gonja, osredotočena na vseobsegajočo avtomatizacijo in implementacijo robotskih ter »kibernetsko-fizičnih« strojev za opravljanje nalog namesto ljudi, ni nujno prinesla želenih rezultatov (beri: izjemne učinkovitosti in natančnosti). Zakaj? Ker so se povsod kazale majhne razpoke, stvari, ki jih pač roboti niso mogli (pred)videti in samodejno ter logično odpraviti. Tovarne prihodnosti, takšne, brez ljudi, torej v praksi nikoli niso zares zaživele. Vsaka proizvodnja je namreč »živa stvar«, in čeprav se zdi precej jasno opredeljena, tudi na proizvodnih tleh prihaja do manjših sprememb, vibracij, odstopanj, ki, če niso pravočasno zaznane in odpravljene, lahko vodijo do neželenih rezultatov. Kdo bo to zaznal, videl, razumel in popravil bolje kot človek?

Zakup člankov