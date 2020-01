Industrijo prihodnosti bo vodila prilagodljivost

Četrta industrijska revolucija, bolj znana kot Industrija 4.0, ima ogromen potencial za proizvodna podjetja v številnih panogah. Ta si nove uspehe obetajo od rešitev, ki jim omogočajo (hitrejše) prilagajanje izdelkov, zagotavljajo prilagodljivost za izpolnjevanje novih zahtev v realnem času in ustvarjajo učinkovitejše poslovanje.

Forbsovi analitiki so v uvodniku ene izmed svojih raziskav, ki spremlja trende na področju Industrije 4.0, šli celo tako daleč, da so zapisali, da podjetja, ki v letu 2020 ne bodo vlagala v analitiko, leta 2021 najbrž ne bodo več poslovala. Čeprav se v Sloveniji stvari odvijajo malce počasneje kot na globalni sceni, pa je dejstvo, da zgolj lokalna konkurenčnost ni več dovolj. Sploh v času, ko lahko tudi tuji ponudniki vse enostavneje pridobijo (ali kupijo) več dragocenih podatkov o strankah. Ne glede na to, da proizvodna podjetja celo več desetletij »štancajo« izdelke, ki jih skozi čas izboljšujejo, je treba skočiti na vlak podatkovno gnanega gospodarstva. Podatke je treba zbrati, obdelati in spremeniti v kakovostne informacije – denimo take, ki nam natančno povedo, kako spremeniti izdelek, da ga bo kupec precej zanesljivo znova kupil. Sodobna orodja za analitiko postajajo nepogrešljiva, ugibanje preferenc kupcev pa v izjemno konkurenčnem okolju lahko deluje le do prve (večje) zmote.

