In ko enkrat bom umrl

Digitalni svet in internet sta razširjena že dovolj časa, da prvi uporabniki tudi že umirajo. Marsikdo je za časa svojega življenja nabral osupljivo količino digitalnih vsebin, od elektronskih sporočil do fotografij ali celo digitalnega premoženja na najrazličnejših platformah, za katere niti svojci ne vedo. Kaj storiti, da bodo po naši smrti vse to našli in ustrezno pospravili?

Gerald Cotten je leta potoval po Indiji in zaradi zapletov s crohnovo boleznijo nepričakovano umrl. Malokatera smrt stane milijone evrov, a Cotten je povzročil vsaj toliko škode. Z njegovo smrtjo se je izgubil geslo za dostop do kriptodenarnice, v kateri je bilo shranjenih za 250 milijonov dolarjev kriptovalut. Zgodba je sicer ovita v tančico skrivnosti, saj je umrl 12 dni po spremembi oporoke, žena pa njegovo smrt prijavila šele po 36 dneh. Uradno je umrl 9. decembra 2018, a ponekod bo kot letnica smrti pisalo 2019 ravno zaradi tega zamika. Njegovo truplo je videlo malo ljudi, pogreb pa je z zaprto krsto potekal v Novi Škotski.

