Ergonomija je pomembna

Sodite med ljudi, ki jim pandemija ni prizanesla – denimo v telesnem smislu? Celo osnovnošolski otroci imajo manj kondicije in so slabše gibalno sposobni zaradi spremembe navad in omejitev (tudi gibanja). Predvsem pa dejstva, da več mesecev niso bili v šoli. Zdaj pa pomislite, kakšni bi bili rezultati, če bi opravljali raziskave med odraslimi, ki so delali od doma ali pa to še počnejo. Pa saj vidite pri sebi in sodelavcih. Vedno več je pritoževanja nad telesnim in duševnim počutjem, a krivdo gre iskati predvsem pri sebi. Smo res poskrbeli za ustrezna »začasna« delovna mesta pri delu od doma? Kdo si je uredil zgledno domačo pisarno? Je to sploh mogoče? Na žalost se tudi odrasli se vse bolj nepravilno držimo, kar je tudi posledica dejstva, da je za marsikoga od nas delo na daljavo vse prej kot ergonomsko. Pa bi lahko to popravili z ergonomskim stolom, mizo, računalniško miško? Izboljšali vsekakor, vendar odpravili? Mogoče.

Zakup člankov