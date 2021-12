Dvakrat pametna čelada za kolesarje

Kolesarjenje brez zaščitne čelade je nevarno početje, uporaba čelade je pametna izbira. Če pa je ta povrh vsega opremljena z zvočniki, s slušalkami, povezavo do mobilnega telefona in z varnostno lučjo na zadnjem delu, bi se lahko strinjali, da je odločitev dvakrat pametna.

Predpono »pametno« danes pogosto srečamo pri marsikaterem izdelku, od kosilnic za travo do domačega termostata. Zakaj ne bi imeli tudi pametnih varnostnih čelad za kolesarje? Nenazadnje nekaj podobnega že lep časa obstaja, seveda s primerno višjo ceno, za motoriste.

Varnostna čelada Xiaomi Smart4U je na prvi pogled videti povsem enako kot običajne čelade za cestno in zmerno gorsko kolesarjenje.

Kdor veliko kolesari, dobro ve, kako nadležno je, ko te nekdo kliče po telefonu. Treba se je ustaviti, najti telefon in upati, da se bomo odzvali dovolj hitro, preden bo klicatelj obupal. Seveda si lahko pomagamo s slušalkami, vendar je to nevarno početje, pa tudi slušalke nam ob že minimalnih tresljajih zlahka padejo iz ušesa.

Smart4U to izboljšuje z vgrajenim mikrofonom in s parom zvočnikov v notranjosti čelade. Oba sta opremljena z vmesnikom bluetooth, kar pomeni, da lahko voznik uporablja vse, kar je dosegljivo po telefonu. Telefonske klice, glasbo, navodila pri navigaciji. Mikrofon je dovolj dober, da se voznika sliši tudi pri (zmerno hitri) vožnji, zvočniki pa so dovolj dobri za poslušanje človeškega govora.

Čelado lahko brez težav sicer uporabljamo tudi za poslušanje glasbe, vendar čudežev tu ne moremo pričakovati. Zaradi majhnosti zvočnikov je zvok povsem brez nizkih tonov. Če že, lahko tako poslušamo podkaste ali radijska poročila. Kdor je prijatelj z digitalnimi pomočnicami, bo užival.

Na zadnji strani čelade se pod všečno zamaskirano plastiko z vzorcem ogljikovih vlaken nahaja šest dobro vidnih (menda do 150 metrov) diod LED, ki služijo kot opozorilna luč za ostale v prometu. Proizvajalec je poskrbel tudi za to, da lahko prek aplikacije na telefonu nastavimo vzorec utripanja, torej »personaliziramo« videz. Diode LED se spremenijo tudi v priložnostne smerne kazalce, ki jih aktiviramo prek priloženega daljinca.

Celoto krmilimo s tremi tipkami (vklop/izklop, glasnost) na prednjem delu čelade, kjer so zaščitene pred naključnimi udarci, na primer drevesnih vej. Priložen je tudi priključek za napajanje, ki je manjša posebnost, saj gre za magnetni priključek po vzoru Applovih prenosnikov. Pohvalno. Na drugi strani kabel priključimo na poljuben napajalnik USB.

Poleg krmilnih tipk na sami čeladi Xiaomi prilaga v paketu še svojevrsten daljinski upravljalnik, ki ga pritrdimo na krmilo kolesa. Tu lahko sprožimo sprejem telefonskega klica, nastavljamo glasnost, aktiviramo smerne kazalce, dodali so celo tipko, ki na daljavo sproži fotoaparat v telefonu.

Na koncu je tu tudi dodatna tipka. Ta bo všeč tistim, ki radi kolesarijo v skupinah. Pod pogojem, da imajo tudi drugi kolesarji podobne ali združljive čelade, lahko z njo vzpostavimo neposredni pogovorni kanal po principu »pritisni in govori« (walkie-talkie). Kdor se je med kolesarjenjem že spraševal, kje, za vraga, se je izgubil prijatelj, bo znal ceniti možnost neposrednega pogovora z drugimi. Ta funkcionalnost je izvedena prek mobilne aplikacije, ki jo ponuja proizvajalec brezplačno, deluje pa samo v povezavi s prijavljeno čelado. Žal je to tudi omejitev. Tak sistem pogovarjanja bo seveda uporabljal telefone in njihovo internetno povezljivost. Če smo v gorah, kjer telefonskega/podatkovnega signala ni, lahko seveda na take pogovore, ki bi bili najbrž ravno tam najbolj potrebni, pozabimo.

Čelada Smart4U ima še eno koristno funkcijo. V njej je vgrajen tudi merilnik pospeškov. Avtorji trdijo, da so v program vgradili poseben (patentiran) algoritem, ki v primeru nenadnih pospeškov (padec kolesarja) samodejno sproži klic za pomoč. V programu lahko nastavimo telefonsko številko, ki jo aplikacija kliče v takih primerih, reševalcu pa poleg alarma posreduje tudi koordinate GPS. Iz razumljivih razlogov te funkcionalnosti v praksi še nismo preizkusili in upamo, da je nikoli ne bomo. Če res deluje, je to le še razlog več za nakup čelade.

Xiaomi navaja, da ima čelada vgrajen akumulator zmogljivosti 450 mAh. Ker uporablja tehnologijo BLE (bluetooth low energy) naj bi to zadostovalo za 15 ur uporabe varnostnih svetilk in od štiri do osem ur poslušanja glasbe oziroma telefonskih pogovorov. Povprečen kolesar v enem dnevu verjetno ne bo prav pogosto prešel teh meja.

Če odmislimo celotno elektroniko, tudi sama čelada ni napačna. Oblika in barva (na voljo je v črni barvi in ponekod v beli) sta bržkone stvar osebnega okusa. Lahko pa povemo, da je zelo udobna in ima varnostne pasove speljane bolje kot marsikateri precej dražji izdelek.

Nenazadnje pa cena. Celota stane slabih 60 evrov. Enako ali manj kot čelade brez vse zgoraj naštete elektronike. Večina elektronskih pripomočkov odločilno pripomore k večji varnosti v prometu, zato se investicija izplača že zgolj s te plati. Najbrž pa je ta segment izdelkov za kolesarje šele v nastajanju, tako da lahko v prihodnjih letih pričakujemo še precej posnemovalcev.

Pametna čelada Xiaomi Smart4U SH55M

pametna kolesarska čelada z vgrajenimi brezžičnimi zvočniki, slušalkami in varnostno svetilko

Kdo: www.xiaomi.com

Cena: 60 EUR

Za: Vgrajeni zvočniki in mikrofon z bluetoothom, varnostna luč LED, daljinski krmilnik, udobnost čelade.

Proti: Voki-toki potrebuje za delovanje telefon in delujočo telefonsko povezavo.