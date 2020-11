Dokumentni nered je sidro sodobnega poslovanja

Verjamem, da vam omemba dokumentnega sistema ne nariše nasmeška na lica, toda, verjeli ali ne, marsikomu pa ga. Že res, da programska oprema za upravljanje dokumentov pogosto na prvi pogled ni privlačna (a se tudi to po zaslugi prenov grafičnih uporabniških vmesnikov zadnja leta spreminja), je pa zato učinkovita. In prav tega dejstva bi se morali razveseliti. Samo poglejte, kako daleč je prišel svet v slabem stoletju in pol, odkar je bila predstavljena Deweyeva decimalna klasifikacija, ki je skrbela in še skrbi za izražanje odnosov med dokumenti in tudi za izražanje odnosov med disciplinami ter temami. Omenjena knjižnična klasifikacija je bila v večji meri uporabljena za razvrščanje knjig na police, a se uporablja tudi za klasifikacijo spletnih strani na internetu.

