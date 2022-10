Digitalna obramba

Lansko leto je bilo eno najhujših, kar zadeva kibernetsko varnost. Ob znatni rasti obsega projektov s področja digitalizacije poslovanja, ki so jih lani opravila mnoga podjetja, smo bili priče številnim napadom na poslovna okolja. Žal napovedi za letošnje leto niso nič boljše.

Kibernetska varnost se dotika vseh (nas). Dobesedno. Ameriški center za raziskave kraj identitete (ITRC) je za leto 2021 ugotovil, da so kraje in zlorabe podatkov prizadele 281,5 milijona ljudi v ZDA oziroma dobrih 85 odstotkov prebivalstva. Stare, mlade, podjetja. Zadnja so največje tarče, saj si napadalci ob uspešnem napadu obetajo ogromnih količin podatkov, ki jih lahko na različne načine spremenijo v denar. V omenjeni organizaciji so izračunali, da kibernetski kriminal podjetja v ZDA stane 1,79 milijona dolarjev na minuto, kar je izredno skrb vzbujajoče. Sploh v luči razmišljanja, da drugje po svetu ni bistveno drugače, le statistika je manj uspešna pri beleženju sodobnih varnostnih incidentov. Kako se torej učinkovito ubraniti? Kakšna je dobra digitalna obramba?

