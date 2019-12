Dela naj … robot

Robotska avtomatizacija procesov rešuje ključne izzive današnjih poslovnih okoljih – kako hitro in učinkovito ter zaupanja vredno obdelovati podatke.

Podjetja se pogosto osredotočajo na nižanje stroškov, operativno odličnost in zagotavljanje skladnosti poslovanja s predpisi. Pri tem nemalokrat izbirajo ukrepe, kot je optimizacija poslovnih procesov ali njihovo popolno preoblikovanje. Marsikatero podjetje se odloči celo za predajo posameznega področja v zunanje izvajanje strokovnjakom, saj ga to stane manj kot lastna služba ali celo oddelek. Pa bi šlo drugače? Vsekakor. S tehnologijo, z roboti in avtomatizacijo, prilagojeno pisarniškemu delu.

