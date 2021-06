Deček, ki strmi v zvezde

Leta 1971 se je v Južni Afriki rodil deček, ki mu je bilo usojeno, da postane najbogatejši človek na svetu. V šoli so ga ustrahovali, zato se je zatekal v domišljijski svet. Najbolj ga je privlačilo vesolje, saj je želel doseči zvezde. Danes jih je, a še vedno vztraja na svoji poti. Od zvezde do zvezde, dlje in dlje.

SLIKA: Elon1.jpeg Igro Blastar, ki jo je Elon Musk pri 12 letih razvil in uspešno prodal, je mogoče preizkusiti na različnih spletnih straneh.

Elon Reeve Musk se je rodil kanadski materi in južnoafriškemu očetu. Najstarejši od treh otrok inženirja in manekenke se ukvarja tudi s prehranjevalnimi nasveti. V otroštvu mu ni bilo lahko, starša sta se ločila, v šoli pa so ga ustrahovali. Rešitev je našel v knjigah. Največji vtis nanj je naredil Štoparski vodnik po galaksiji, ki ga je naučil, da je odgovore lahko iskati, medtem ko je zastavljanje pravih vprašanj tista umetnost, ki žene človeštvo naprej. Na računalniku Commodore VIC-20 se je navdušil nad programiranjem. Postal je dober programer in pri 12 letih izdelal igro Blastar, preprosto različico Space Invadersov, kjer branimo Zemljo pred napadalci iz vesolja. Da ima tudi poslovno žilico, je dokazal, ko je igro za 500 dolarjev prodal reviji PC and Office Technology, ki je objavila njeno programsko kodo.

SLIKA: Elon2.jpeg Ker ni želel služiti vojaškega roka, se je iz Južne Afrike preselil v Kanado.

Pri 17-ih zapusti Južno Afriko, ker noče služiti vojaškega roka. Odide v Kanado k sorodnikom. Ob pomoči materinih korenin kasneje pridobi kanadsko državljanstvo. Vpiše se na univerzo Queen’s v Kingstonu, Ontario. Tam se iz nesamozavestnega fanta prelevi v izurjenega govorca, zvitega poslovneža ter osvajalca ženskih src. Spozna Justine Wilson, svojo prvo ženo in mater njunih petih sinov. Čeprav je sprva ni zanimal, jo je prepričal z vztrajnostjo. Ko jo je povabil na sladoled, kar se mu je zdelo primerno za prvi zmenek, ga je pustila na cedilu. Elon jo je nekaj časa čakal, nato pa se je pri njeni prijateljici pozanimal, kje je doma in kateri okus sladoleda ji je najbolj všeč. Na domačih vratih jo je presenetil z dvema čokoladnima sladoledoma. Ker mu je pristop prinesel uspeh, se ga je držal tudi v prihodnosti.

SLIKA: Elon3.jpeg Prvo podjetje je ustanovil z bratom Kimbalom.

Po dveh letih na univerzi Queen’s se prepiše na univerzo v Pensilvaniji, kjer se še bolj razcveti. Med študenti fizike, kjer se počuti najbolj domače, splete dragocene prijateljske vezi, ki mu koristijo tako osebno kot finančno. Z Adeom Ressijem najameta večjo hišo in v njej prirejata zabave z vstopnino. Z njo pokrijeta najemnino in spodobno zaslužita. Musk pri 24 letih diplomira in se preseli v Kalifornijo, da bi na Stanfordu naredil doktorat iz fizike. Zdrži zgolj dva dni, razcvet interneta mu preprosto ne da miru. Napočil je čas, da se vrže v posel. Z bratom Kimbalom sta leta 1995 tako ustanovila svoje prvo podjetje Global Link Information Network, ki sta ga kasneje preimenovala v Zip2.

Muskovo podjetje je želelo v zameno za dobro plačilo podjetjem pomagati pri prehodu na splet. Na žalost bratov se je v tistih časih le malo lastnikov podjetij zavedalo pomembnosti prisotnosti na spletu, zato sta bila soočena s številnimi zavrnitvami, med katerimi ni manjkalo sočnih v stilu: »To je najbolj neumna stvar, kar sem jih kdaj slišal.« Njuno trdo delo se je vseeno izplačalo, potencial podjetja so prepoznali pri Mohr Davidow Ventures in v Zip2 vložili precej denarja. Čeprav so bili pri investicijski družbi navdušeni nad Elonovo zagnanostjo, so ga vseeno odstavili z mesta direktorja. Ko je krmilo podjetja prevzel Rich Sorkin in s sabo pripeljal boljše programerje, so se stvari začele obračati na bolje. Elonu, ki se je med drugim štel za odličnega programerja, boljši poslovni izidi niso odtehtali osebnega neuspeha, zato je leta 1999, ko so Zip2 prodali Compaqu za 307 milijonov ameriških dolarjev, pobral šila in kopita ter se lotil novega projekta.

SLIKA: Elon4.jpeg Čeprav se je njegova pot s Paypalom zaključila s prevaro, je bil konec zgodbe zanj srečen.

Z desetimi milijoni od prodaje podjetja Zip2 je ustanovil finančno družbo X.com s sedežem v isti stavbi kot glavni tekmec Confinity Petra Thiela. Podjetji sta tako leta 2000 združili moči in prevzeli ime osrednje zvezde njune palete izdelkov. Tako nastane Paypal, finančna storitev za neposredno plačevanje na spletu. Krmilo podjetja prevzame Elon, a njegovih sanj o uspešnem vodenju uspešne korporacije je bilo kmalu konec. Že istega leta se je sprl z drugimi ustanovitelji zaradi prehoda strežnikov z brezplačnega Unixa na operacijski sistem Microsoft Windows, za katerega je bil osamljen pobudnik. Z vodilnega položaja so ga odstranili v njegovi odsotnosti, ko je bil na poti v Avstralijo. Musk, ki je bil od nekdaj deloholik, je v tistem trenutku še bolj zasovražil počitnice.

SLIKA: Elon5.jpeg Kritikom, ki so se smejali njegovim načrtom o luksuznem, popolnoma električnem avtomobilu, je hitro izbrisal nasmešek z obraza.

Stvari so se Elonu postavile na mesto leta 2002, ko je Paypal kupila največja spletna družba na svetu Ebay. Od poldruge milijarde ameriških dolarjev, kolikor je znašala kupnina v delnicah podjetja, je Musku na bančni račun priletelo 165 milijonov. Naposled je imel dovolj denarja, da je sledil svojim sanjam. Večino premoženja je vložil v dve novi avanturi, SpaceX in Teslo. S prvo želi osvojiti vesolje in znižati stroške potovanj zunaj našega planeta na desetino obstoječe cene, z drugo ohraniti Zemljo čim dlje zeleno. Tesli, podjetju Martina Eberharda, je pomagal z nasveti in denarjem, da je leta 2006 uspešno splavila prvi svoj povsem električni avtomobil Roadster. Z izkušnjami iz preteklosti je leto kasneje z vodilnega stolčka izrinil ustanovitelja in se sam zavihtel nanj. Tesli je pomagal prebroditi finančno krizo leta 2008 in najti dodatne vlagatelje.

SLIKA: Elon6.jpeg Od nekdaj je imel rad vesolje, zato bi ga rad približal sleherniku.

Brez težav ni šlo niti v drugem večjem Muskovem podjetju. Space X je imel težave z raketo Falcon 1 in potrošil več denarja, kot ga je imel. Leto 2009 je Musk zato preživel z izposojenim denarjem. Probleme iz službe je prinesel tudi domov, leta 2008 se je ločil od Justine in se dve leti kasneje poročil z igralko Talulah Riley. Z njo se je poročil kar dvakrat, nazadnje pa se je leta 2016 ločil. Na srečo mu je pri poslu šlo precej bolje. Space X je po prvi Elonovi ločitvi sklenil donosno pogodbo z ameriško vesoljsko agencijo Nasa. Za dostavo potrebščin v vesolje prejmejo 1,5 milijarde ameriških dolarjev, medtem ko Tesla uspešno prestane borzni krst in nabere dodatnih 226 milijonov USD kapitala.

SLIKA: Elon7.jpeg Superjunaka Iron Mana je igralec Robert Downey Jr. upodobil po Elonovem zgledu.

Zanimiva poslovna pot Elona Muska navduši celo Hollywood. Igralec Robert Downey Jr. jo delno povzame pri ikonični upodobitvi superjunaka Irona Mana. Elon je presrečen in se v manjši vlogi pojavi v nadaljevanju filma. Vsi Muskovi projekti cvetijo, a sam razmišlja naprej. Navduši se nad hitrim potovanjem z vlakom, ki bi potnike skozi namensko zgrajeno cev od Los Angelesa do San Francisca pripeljal v pičlih tridesetih minutah. Rodita se Hyperloop in The Boring Company. Leta 2015 vloži v podjetje OpenAI, ki bo poskrbelo, da umetna inteligenca ne bi uničila človeštva, dve leti kasneje pa ustanovi Neuralink, ki bo izdelovalo elektronske naprave za implementacijo v človeške možgane. Iron Man mu ne seže več niti do kolen.

SLIKA: Elon8.png Ljudem, ki od malih nog vedo, kaj želijo v življenju početi, je usojeno uspeti.

Bil je dejaven tudi na političnem področju, podpiral Trumpa, dokler se ta ni umaknil iz podnebnega sporazuma, navdušil se je nad kriptovalutami in našel srečo z glasbenico Grimes. Ljudem, ki od malih nog vedo, kaj želijo v življenju početi, je usojeno uspeti. Sošolec, ki je v tretjem razredu sošolkam dajal celo žepnino, da jih je lahko strigel, ima danes verigo uspešnih salonov, Elon Musk, ki je najraje prebiral Štoparskega vodnika in sprogramiral vesoljsko igrico, pa vodi prvo turistično agencijo za nezemeljska potovanja.