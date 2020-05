Avtomatizacija, sledenje lokaciji in roboti

Skladiščna in proizvodna okolja so v zgodovini doživela že vrsto tehnološko gnanih (r)evolucij. Četrti val optimizacije je pred vrati

Začelo se je z uvedbo tekočega traku, ki je poskrbel za izjemen dvig produktivnosti in učinkovitosti proizvodnje. Naslednji prebojni korak, predvsem z namenom zagotavljanja sledljivosti, je naredila tehnologija črtne kode, ki je odprla pot večji avtomatizaciji proizvodnih, skladiščnih in tudi prodajnih okolij. Zatem pa je bilo treba več desetletij čakati na novo revolucijo. Prišla je v obliki glasovnega upravljanja, ki je zaposlenim v skladišču ali proizvodnji omogočila, da lahko uporabljajo obe roki za delo, poleg tega pa so napredna okolja že začela uvajati rešitve, ki ob sprejemanju in izvrševanju govornih ukazov govorne informacije tudi vračajo– podobno kot digitalni domači pomočniki.

Zakup člankov