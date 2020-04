Anketa: Je slovenska IKT-krajina odporna proti covidu-19?

Pandemija covida-19 žrtev v gospodarstvu ne izbira, prilagoditi se ji morajo vse panoge, tudi IKT. Uvajanje dela na daljavo in digitalizacija poslovanja bosta kratkoročno sicer spodbudila porabo za IKT, podjetja pa skrbi poznejši upad oziroma zamikanje nenujnih projektov.

Slovenska IKT-podjetja smo vprašali, kako so doživela prvi mesec in pol epidemije korona virusa. Njihovi predstavniki so nam zaupali svoj pogled in obete za prihodnje mesece.

