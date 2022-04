Ali je omejevanje časa pred zasloni preživeti koncept?

Sonia Livingstone, profesorica na londonski univerzi London School of Economics and Political Science, ki se zadnja leta ukvarja predvsem z otrokovimi pravicami v digitalni dobi, izpostavlja, da je razmišljanje o uporabi zaslonov, ki je osredotočeno zgolj na čas, zastarelo, saj izhaja iz časov, ko so bili zasloni namenjeni le zabavi.

S tem seveda ne zanika težav, s katerimi se na spletu srečujejo otroci in mladostniki, ampak le opozarja na drugačen fokus ter zato drugačen pristop k dojemanju uporabe zaslonov. Dandanes so zasloni namreč povezani z delom, s šolo, s komunikacijo, z iskanjem podatkov in s hobiji, zaradi česar jih težko gledamo zgolj skozi časovno plat uporabe. Mladostniki in otroci na njih počnejo marsikaj – berejo knjige, igrajo igre, se pogovarjajo s prijatelji, se učijo igranja inštrumenta, za sprostitev pogledajo serijo, programirajo, ustvarjajo, uresničujejo svoje poslovne ideje – in tako v ospredje stopata vsebina in kontekst. Na spletu zadovoljujejo svoje potrebe, in kot je v pogovoru za CNN opozorila Alexandra Hamlet, psihologinja iz New Yorka, če jim vzamemo pametne telefone in družabna omrežja, tvegamo, da bomo spodkopali njihove socialne vezi, odnose in občutek samostojnosti.

