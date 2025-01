3D-tiskanje je tehnologija prihodnosti

Tehnološke napovedi so vedno tvegane, a o stavku iz naslova niti malo ne dvomim. 3D-tiskanje ni muha enodnevnica, temveč konkretna, oprijemljiva tehnologija s prav takšnimi rezultati – izdelki, ki jih lahko vzamemo v roke, uporabljamo ali pa nekam vgradimo. Omejitev za 3D-tiskanje je iz leta v leto manj, saj vstopa na vedno nova področja. Ne le v industriji in domačem okolju, temveč celo v medicini, kjer se zdijo preboji pravzaprav na ravni filmov žanra znanstvene fantastike. Vsaj tako jaz gledam na 3D-tiskanje žil in celotnih organov.

