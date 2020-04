Zum na telefonskih fotoaparatih bo počasi postal običajen

Leto in pol je tega, kar je Huaewei v svoj telefonu P20 Pro prvi vgradil »periskopski« objektiv, ki omogoča več kot 2× približevanje fotografiranega motiva in počasi bodo take zmogljivosti začeli pridobivati tudi telefoni, ki ne stanejo celo premoženje.

Huaweiu je prvi sledil Samsung, ki v svoji vrhunski seriji Galaxy S20 omogoča 3- in 4-kratno optično približevanje, vendar ti telefoni še vedno stanejo »premoženje«. Vendar pa so proizvodnjo očitno osvojili (ali pa kupili) tudi cenovno bolj ugodni proizvajalci, saj je telefon s 5× optičnim zumom najavil tudi kitajski Xiamomi.

Najavljeni telefon Mi 10 Youth 5G bo imel telefoto objektiv s tipalom 8 MP, ki bo omogočal 5-kratni optični zum, tega pa bodo programski algoritmi povišali do 50× (take programske številke se sicer navadno izkažejo za marketinško pretiravanje).

Telefon sicer sodi v srednji razred s procesorjem Snapdragon 765G in 6,57-palčnim zaslonom AMOLED in z res ugodno ceno – 275 evrov.