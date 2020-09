Zoom se usmerja v skupinsko sodelovanje

Na krilih nenadnega uspeha podjetje Zoom načrtuje številne nove razširitve funkcionalnosti priljubljene videokonferenčne storitve. Viri blizu družbe navajajo, da bo Zoom kmalu dobil povsem novo ogrodje za skupinsko kramljanje in sodelovanje, ki bo spominjalo na tiste v znanih programih za skupinsko sodelovanje, kot sta Slack in Microsoft Teams.

Zoom je nedavno zaposlil večje število razvijalcev, ki delajo na projektu prenove uporabniškega vmesnika, katerega ključni del je ravno orodje za spletne pogovore in sodelovanje. V pripravi so menda tudi nekatere druge funkcije in povezave na druge programe, s katerimi naj bi Zoom lažje konkuriral v poslovnem okolju.

Sočasno so pri družbi Zoom objavili poslovne rezultate za drugo četrtletje, torej obdobje v katerem so zaradi pandemije pridobili največ novih uporabnikov. Prihodki so se v tem obdobju povečali za rekordnih 335% v primerjavi z letom 2019. Rezultat je povzročil, da je vrednost delnic podjetja hipoma narasla za 25%.

Prihodki podjetja v četrtletju so skupno znašali 186 milijonov dolarjev, kar je drastično več od 5,5 milijonov pred letom dni. Število aktivnih uporabnikov sistema se je na mesečnem nivoju povzpelo na 148,4 milijonov, kar je neverjetnih 4.700% več kot pred letom dni. Le malo podjetij je v zgodovini računalništva doživelo tako hitro rast, zato mnogi poznavalci o vzdržnosti take rasti seveda dvomijo. Za dosego trajnejšega uspeha bo zdaj ključna kakovost upravljanja.