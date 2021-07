Objavljeno: 19.7.2021 11:16

Zoom s prvim večjim prevzemom

Zoom je za 14,7 milijard dolarjev kupil podjetje Five9, ponudnika oblačne programske opreme za klicne centre.

Zoom je v zadnjih dveh letih zaradi koronavirusa in dela od doma zabeležil ogromno rast, tako v uporabnikih kot v vrednosti delnic. Analitiki so pri tem ves čas ugotavljali, da bi lahko za zaščito položaja Zoom razširil svoj nabor rešitev z nakupom kakega manjšega podjetja. Dvajset let staro podjetje Five9 bo tako samostojni oddelek znotraj Zooma, nakup pa bo končan v prvi polovici leta 2022. Five9 ima čez 2.000 strank, med njimi tudi podjetja Citrix in Under Armour, na leto opravijo za 7 milijard minut pogovorov.