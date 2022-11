Zoom postaja glavni izzivalec platforme Microsoft Teams

V času pandemije Covid-19 je videokonferenčna storitev Zoom postala trenutna uspešnica, vendar jo je v nadaljevanju zasenčil vzpon platforme Microsoft Teams, ki nudi boljšo integracijo med sestankovanjem in ostalimi elementi skupinskega sodelovanja. Toda podjetje Zoom se ne da in je v svojo platformo Zoom One nedavno vgradil številne nove funkcionalnosti, ki jih srečamo v tekmecu Teams, pa tudi drugih orodjih zbirke Microsoft 365 (nekoč Office 365).

Več kot očitno je, da si Zoom prizadeva, da bi uporabniki čim več komunikacij in sodelovanja opravili znotraj njihove platforme. Zato so nekoliko presenetljivo v Zoom One vgradili povsem nove program za elektronsko pošto in program za vodenje koledarjev, kjer je več kot očitno ciljajo na dosedanje uporabnike programa Microsoft Outlook.

Če k temu dodamo, da Zoom One poleg videokonference nudi tudi kramljanje in sodelovanje v forumih Zoom Team Chat, deljenje elektronske table Zoom Whiteboard, integracijo s telefonijo Zoom Phone in upravljanje s sestanki Zoom Meetings, je podobnost z lastnostmi Microsoft Teams več kot očitna. S temi novostmi so dohiteli tekmeca in napovedali oster boj, zlasti za poslovne kupce.

Zoom Mail in Zoom Calendar omogočata uporabno poštnih predalov novega servisa Zoom Mail (z domeno @zmail.com), kot tudi integracijo z drugimi poštnimi strežniki, med katerimi tistimi podjetij Google in Microsoft 365 (Exchange). Uporabniki bodo predvsem cenili tesno integracijo s koledarjem, kjer se za priklop na sestanek ni treba ukvarjati z raznimi povezavami in združljivostjo z videokonferenčnim sistemom.

Uporabniki lahko z novimi zmožnostmi vidijo, kdo je že prisoten v sestanku, še preden se mu pridružijo. Prav tako lahko enostavno vidijo, kdaj je sestanek končan, brez odpiranja seje. Zoom Team Chat omogoča vzpostavitev pogovornih skupin, ki so stalno odprte, ali pa so vezane zgolj na določen sestanek. Orodje med drugim omogoča nastavitev ure pošiljanja sporočila, denimo za okolja, kjer zaradi časovnih con ne želimo motiti sogovornikov izven delovnega časa. Team Chat bo v naslednjem letu pridobil tudi možnost samodejnega prevajanja pogovorov v različne jezike.

Zoom je ob tej predstavitvi napovedal tudi nekatere novosti, ki so še v nastajanju. Ena najbolj zanimivih je novo virtualno okolje za skupinsko delo imenovano Zoom Spots, kjer bo ekipa lahko enostavno spremljala stanje sodelavcev s pomočjo video slike, brez motenja z zvokom. Ekipa lahko med tem uporablja ostala orodja, na primer kramljanje. Zoom si z novim orodjem prizadeva, da bi člani ekipe imeli občutek, da so v istem delovnem prostoru, čeprav delajo na daljavo. Zoom Spots pride na vrsto v letu 2023.