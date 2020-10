Zoom najavlja nove funkcionalnosti

Medtem, ko tekmeci v svoje videokonferenčne rešitve šele vgrajujejo zmožnosti, zaradi katerih je program Zoom v rekordno kratkem času postal tako priljubljen, to podjetje že najavlja nove izvirne možnosti, s katerimi želi pritegniti še več uporabnikov.

Med trajanjem pandemije se je denimo izkazalo, da so program Zoom marsikje uporabili kot sredstvo za organizacijo dogodkov na daljavo. Ne samo običajnih spletnih konferenc, temveč kulturnih dogodkov iz področja glasbe, gledališča in filma.

Zoom zato očitno meni, da je dovolj prostora za specializirano storitev za dogodke, zato so najavili novo spletno storitev OnZoom, prek katere bo mogoče spremljati organizirane dogodke, tako brezplačne kot plačljive. Zoom cilja na zelo širok nabor možnih dogodkov, ki segajo od skupinske vadbe (fitnessa) do glasbenih koncertov in vodenih umetniških dogodkov.

Na nek način se Zoom podaja v vode, kjer so že drugi ponudniki pretočnih vsebin, kot sta YouTube in Twitch. Toda Zoom lahko prirediteljem in obiskovalcem ponudi nekaj več, tako v smeri dvosmernih komunikacij, kot dodatnih orodij za interaktivno sodelovanje v dogodkih. OnZoom bo med drugim omogočil organizatorjem prodajo vstopnic, kar druge platforme ne omogočajo. Za zdaj je nova storitev na preizkusu pri uporabnikih v ZDA, kjer lahko izbirajo med različnimi dogodki s ceno do 50 dolarjev, a je tudi veliko takih, ki so brezplačni.

Druga pomembna novost, ki je bila predstavljena na konferenci Zoomtopia 2020, je podpora za aplikacije Zapps, s katerimi lahko uporabniki razširjajo uporabnost videkokonferenčnega sistema in izboljšujejo uporabniško izkušnjo pri uporabi različnih virov in informacij med trajanjem videokonference.

Na Zapps lahko gledamo tudi kot na možnost hitrega dostopa in pregleda vsebin in dokumentov iz drugih aplikacij. Že na začetku so zbrali pod svoje okrilje 36 različnih priljubljenih ponudnikov in storitev, med katerimi so Trello, Slack, Dropbox in Salesforce. Uporabniki Zooma in teh programov bodo tako med pogovori preprosto dostopali in delili z drugimi ključne informacije, brez da bi bilo treba deliti zaslone aplikacij z drugimi uporabniki.

Še več, ob funkcionalnosti Zapps so predstavili tudi precej razširjen SDK, s katerimi bodo lahko razvijalci naredili aplikacije, ki so posebej prilagojene za rabo v videokonferenčnem okolju. Analitiki menijo, da je s tem Zoom naredil velik korak naprej tam, kjer so drugi ubrali drugačne strategije ali pa tega (za zdaj) sploh še ne pripravljajo.

Zoom je tudi spregovoril o svojih obljubah za podporo šifriranju videokonferenc (end-to-end encryption, E2EE), kar je bilo napovedno po javnih očitkih v letošnji pomladi. Po štirih mesecih so naredili prvega od obljubljenih štirih korakov. V naslednjih dneh bodo uporabniki (plačniki in tisti z brezplačnimi računi) dobili možnost vzpostavitve šifriranih pogovorov E2EE s tja do 200 sodelujočimi. Za svojimi načrti sicer malce zaostajajo, a še naprej obljubljajo izvedbo vseh napovedanih korakov.

vGJO1kFlh8c

9EuyiQCtoEw