Zemljevid podatkovnih centrov za oblačne storitve

Analitska družba TeleGeography, znana po svojem zemljevidu podmorskih podatkovnih povezav, je objavila zanimiv zemljevid z označenimi lokacijami velikih podatkovnih centrov, ki oskrbujejo veliko večino storitev v oblaku. Na zemljevidu so prikazani globalni in regionalni podatkovni centri šestih največjih ponudnikov: Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud in Alibaba.

Za posamezno lokacijo prikazujejo, za katere svetovne podatkovne cone ponujajo storitve, koristna informacija pa je tudi, prek katerih ponudnikov ti centri nudijo zasebni dostop (IaaS) do storitev data centra, torej mimo javnih dostopnih točk. Podjetja se sicer vse pogosteje odločajo za uporabo storitev v oblaku, vendar se veliko strank raje odloča za zasebne oblake, torej take, kjer do storitev dostopajo prek namenskih, zasebnih omrežnih povezav. Gre za posebne oblike kolokacije (on-ramp), te pa predstavljajo pomemben delež prihodkov omenjenih podatkovnih centrov.

Zanimivi so tudi statistični podatki, ki se jih da razbrati iz zemljevida. Podatkovni centri v Aziji (skupno 122) in tisti v ZDA in Kanadi (98 centrov) predstavljajo dve tretjini vseh zmogljivosti podatkovnih centrov po svetu. Evropa na tem področju zaostaja in ima za oskrbo lokalne in globalne populacije le 23% podatkovnih centrov. Toda to še ni tako zaskrbljujoče, kot velja za Latinsko Ameriko. Tam je le 2% svetovnih resursov v podatkovnih centrih.

Število velikih podatkovnih centrov po svetu pa hitro raste. V letošnjem letu so tako na zemljevid dodali 19 novih regij, v naslednjih dveh letih pa je napovedan prihod 30 novih podatkovnih regij/centrov.