Združenje za decentralizirano hrambo podatkov

Prihodnost hrambe podatkov je v porazdeljeni, decentralizirani hrambi podatkov, ki ni vezana na posameznega tehnološkega ponudnika, regijo ali zakonske okvirje. To je bila glavna motivacija za nastanek novega združenja imenovanega Decentralized Storage Alliance, ki bo skrbelo za promocijo novega načina globalne hrambe podatkov v tranzicij sedanjih internetnih tehnologij web2 na novo globalno arhitekturno platformo web3.

Med ustanovnimi člani združenja so Filecoin, AMD, Ernest & Young in Seagate. Med vsemi izstopa Filecoin, ki je vzpostavilo največje porazdeljeno omrežje za hrambo podatkov doslej. To je nedavno zraslo do zmogljivosti 18,971 EiB (21.872.073.863 GB).

V tem omrežju, ki temelji na veriženju blokov in porazdeljeni, a varni hrambi podatkov, je trenutno gostovanih okoli 240 PiB (približno 270.215 TB) podatkov, predvsem tistih javnega značaja, morda celo za celotno človeštvo. Med največjimi uporabniki omrežja so univerze in znanstvene ustanove, kot so UC Berkeley, The USC Shoah Foundation, University of Utah in NYC Open Data.

Cilj združenja je razvoj standardov, referenčnih arhitektur in še posebej tehnologij, ki bodo tovrstno porazdeljeno hrambo podatkov prinesle v okolja poslovne rabe. Prednosti tovrstnega pristopa so poleg možnosti hrambe velikanskih količin podatkov predvsem podpora za suverenost, varnost in dostopnost do podatkov, kar dosedanje lastniške tehnologije ne omogočajo.

Ena od tovrstnih tehnologij je protokol IPFS (InterPlanetary File System), kar bi lahko imenovali tudi kot naslednika današnjih datotečnih sistemov, primernega za rabo v porazdeljenem sistemu na temelju veriženja blokov. IPFS po načinu delovanja nekoliko spominja na priljubljeni protokol BitTorrent, kjer seznam hranjenih podatkov (datotek) ni hranjen v centralnem sistemu, temveč je porazdeljen v omrežju in s tem dosegljiv ne glede na to, ali se posamezni členi verige ali cele skupine nanj priključujejo ali izključujejo. Na ta način lahko dosežemo večjo zanesljivost hrambe in hkrati suverenost oziroma zagotovilo dostopnosti do podatkov.