ZDA razmišljajo o delitvi Googla

Ameriška vlada prvič po Microsoftu pred približno 25 leti razmišlja o delitvi industrijskega velikana, tokrat družbe Google, da bi potrošnike, partnerje in konkurente rešila pred njegovim nezakonitim monopolom in pogosto plenilskimi poslovnimi praksami. Informacije o morebitni delitvi prihajajo iz več verodostojnih virov (Bloomberg, The New York Times) in so se pred kratkim okrepile po razsodbi prvostopenjskega sodišča, ki je pritrdilo tožnikom, da ima Google nezakonit monopol.

Ministrstvo za pravosodje (DOJ) je sicer za zdaj komentiralo, da še preučujejo odločitve sodišča, a so med tem za 6. september sklicali zaslišanje, kjer bodo razpravljali o naslednjih korakih. Možne so različne sankcije, viri pa med najbolj verjetne navajajo zahtevo za delitev družbe na več neodvisnih družb. Med možnimi ukrepi so zahteva, da se Google odpove svojemu oglaševalskemu poslu, platformi Android in/ali spletnemu brskalniku Chrome.

Pojavljajo se tudi nekoliko drugačne ideje. Vlada bi Google lahko prisilila, da opusti zakulisne posle z Applom in dogovore z različnimi izdelovalci spletnih brskalnikov. To bi lahko prisililo podjetje, da odpre iskalnik, umetno inteligenco in nekatere druge tehnologije tekmecem. Seveda je možna tudi kombinacija različnih ukrepov. Znano je, da je ameriško ministrstvo za pravosodje poslalo poziv Googlovim konkurentom in industrijskim strokovnjakom, da preveri, ali obstaja soglasje.

Seveda pa mnogi opozarjajo, da je prav tako verjetno, da do delitve, kot skrajnega ukrepa, nikoli ne bo prišlo. Kot primer navajajo preiskavo proti Microsoftu izpred dveh desetletij in ugotavljajo, da čeprav je bilo tedaj odrejena delitev programskega velikana, se to nikoli ni zgodilo. Microsoft in vlada sta namreč po dolgih pogajanjih dosegla poravnavo. Zadnja monopolna preiskava, ki se je končala z delitvijo industrijskega velikana, sega v leto 1984, ko je ameriška vlada razdelila AT&T na 8 ločenih podjetij. Ta delitev je na koncu opravičila cilje protimonopolne politike, saj je omogočil uvedbo inovacij, izboljšal konkurenco in znižal stroške za potrošnike.