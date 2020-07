ZDA priznale kibernapad na Rusijo leta 2018

Čeprav se velesile redno obtožujejo, da izvajajo internetne napade, vsaka zase to uradno zanikajo. Sedaj pa so ZDA prvikrat priznale, da so izvedle prikrit internetni napad na Rusijo. Ameriški predsednik Donald Trump je v intervjuju za The Washington Post dejal, da je leta 2018 naročil kibernetski napad proti ruskim trolom. Trump je potrdil, da je napad potrdil sam.

Doslej Bela hiša in Pentagon nista uradno potrdila obstoja kibernetskih napadalnih operacij, temveč sta zagotavljala, da gre zgolj za obrambo. Trump je dejal, da je že prejšnji predsednik Barack Obama vedel, da Rusija poizkuša vplivati na rezultate volitev, a da ni storil ničesar. V resnici je Obama oktobra 2016 Moskvo obtožil vdora v računalnike demokratske stranke, o tem je govoril s Putinom in kasneje istega leta uvedel tudi sankcije zoper Rusijo.

Trump je sedaj potrdil obstoj obsežnih ruskih načrtov za manipulacijo z volitvami oziroma volivci ter priznal aktivne napade na Rusijo. Ameriški napad na Rusijo so izvedli 6. novembra 2018, ko so potekale volitve v Senat, in je trajal nekaj dni. Z njim naj bi preprečili rusko vmešavanje, je dejal Trump.

Rusija je sicer močno vplivala na volitve 2018, trdijo preiskovalci. Obveščevalci so že v začetku leta opozarjali, da so ZDA napadane. Rusko podjetje IRA (Internet Research Agency) je najbolj znana in verjetno največja farma trolov (troll farm), ki se ukvarja s širjenje propagande, neresnic in drugih oblik manipulacije na internetu. IRA je bila zato tarča ameriškega napada.

Washington Post