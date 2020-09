ZDA načrtujejo še en korak proti Huaweiu in Kitajski

Reuters poroča, da v ameriški administraciji razmišljajo o tem, da bi v kratkem na »črno listo« (večinoma kitajskih) podjetij dodali tudi podjetje SMIC. Gre za kitajskega proizvajalca integriranih vezij (»čipov«), ki med drugim izdeluje tudi nekatere manj zmogljive mobilne procesorje za Huawei.

Huawei od zadnjih zaostritev ameriških sankcij nima več dostopa do procesorjev (in drugih čipov), ki jih izdeluje največji svetovni proizvajalec integriranih vezij, tajvanski TSMC, kot edina alternativa je bil zato večkrat omenjen kitajski proizvajalec SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). Malo verjetno je namreč, da bi ameriške oblasti prodajo Huaweiu odobrile tajvanskemu Mediateku, ki je sicer zaprosil za ustrezno licenco. SMIC sicer velja za tehnološko manj razvito podjetje, saj je trenutno še pri 14 nm proizvodnem procesu (TSMC obvladuje že 5 nm), vendar bi bil za manj napredne procesorje in čipe ustrezen.

Uvrstitev podjetja SMIC na spisek podjetij, s katerimi ameriška podjetja ne smejo sodelovati, je menda zahteval Pentagon, ki ga skrbi, da podjetje tesno sodeluje s kitajsko vojsko. SMIC to zanika. Če se bo uvrstitev na spisek dejansko zgodila, bo podjetje v hudih težavah, saj so njihove tovarne narejene na podlagi tehnologije ameriških podjetij kot so Lam Research, KLA Corp in Applied Materials. V še hujših težavah pa bo seveda tudi Huawei, kateremu bo na ta način zaprt še zadnji obvoz mimo ameriških sankcij.

Delnice podjetja SMIC so po objavi novice na borzi v Hong Kongu padle za celih 22,9 odstotka, v Shanghaiu pa za 11,3.