Objavljeno: 4.12.2024 07:00

ZDA dodatno omejile izvoz opreme za čipe na Kitajsko, ta blokirala izvoz redkih kovin

Trgovinska vojna med ZDA in Kitajsko se nadaljuje z novimi prepovedmi izvoza, ki jih je sprejela ameriška administracija. Da bi Kitajcem preprečili izdelavo modernih čipov z ameriško tehnologijo, so uvedli še tretji krog sankcij, ki obsegajo prepoved izvoza izdelkov. Kitajska se je odzvala z omejitvami izvoza ključni mineralov in surovin.

Na posodobljeni seznam kitajskih podjetij, ki ne smejo uvažati ameriške opreme brez posebnega dovoljenja, so dodali 140 podjetij, med katerimi sta na primer proizvajalca čipov Piotech in SiCarrier. Večina prizadetih podjetij je na Kitajskem, nekaj pa jih je le v kitajski lasti, a so locirane na Japonskem, v Južni Koreji in Singapurju.

S tem ukrepi želijo ZDA Kitajski preprečiti razvoj modernih čipov, ki bi jih lahko uporabili v vojaški industriji, za umetno inteligenco in podobno. A prizadeta bodo tudi ameriška podjetja, ki ne morejo prodajati na Kitajsko, in podjetja v zaveznicah. Nizozemski ASML se na primer mora držati teh pravil, saj njegovi izdelki vsebujejo ameriške komponente.

Kitajska se je odzvala s prepovedjo izvoza galija, germanija, antimona in drugih elementov v ZDA. Med njimi so še snovi, kot so diamanti in sintetični materiali visoke trdnosti in gostote, ki niso stisljivi. Kitajsko ministrstvo za trgovino je pojasnilo, da gre za odgovor na ameriško blokado izvoza. Poudarili so, da ostro nasprotujejo ameriškemu tolmačenju nacionalno varnosti na tako širok način, da prepovedujejo izvoz na Kitajsko.

ZDA sicer imajo nahajališča omenjenih kovin, a jih zaradi nerentabilnosti in okoljskih pomislekov že dolgo ne izkoriščajo več. Posledice kitajskih omejitev, ki so se začele že lani, so očitne. Cena antimona se je letos podvojila, podobno velja tudi za druge.