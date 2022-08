ZDA bodo v proizvodnjo procesorjev investirale 77 milijard dolarjev

Svetovno pomanjkanje integriranih vezij je države spodbudilo v resnejše investicije na tem področju.

Američani so denimo sprejeli zakon "CHIPS+", po katerem bodo v naslednjih letih namenili dobrih 77 milijard dolarjev za spodbude proizvajalcem procesorjev (med drugim tudi v obliki nižjih davkov in pristojbin). Še resnejša je namera Južne Koreje, kjer naj bi do 2027 v podobne namene namenili 260 milijard dolarjev, Kitajska pa bo do 2030 namenila 150 milijard. Ob tem je prav žalostno, da namerava Evropska Unija v te namene nameniti »le« 40 milijard dolarjev.