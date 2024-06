Zaživela je naročnina na slovenske elektronske knjige

Beletrina je lansirala novo multimedijsko platformo Beletrina Digital, namenjeno elektronskim in zvočnim knjigam, filmom, podkastom ter kakovostnemu novinarstvu.

Z junijem je Baletrina prenehala s posojanjem elektronskih knjig članom slovenskih knjižnic. Slednji bodo kmalu deležni nove tovrstne storitve, medtem ko so pri nekdanji Študentski založbi splavili lastno storitev, ki naročnikom za devet evrov mesečno nudi 5.000 del v slovenskem, angleškem in hrvaškem jeziku, kar trenutno predstavlja največjo ponudbo na slovenskem trgu. Za pet evrov več smo naročniki deležni še širokega nabora festivalskih in drugih vrhunskih filmov, dokumentarcev ter odmevnih serij s slovenskimi podnapisi. Poleg tega so na voljo tedenski podkasti ustvarjalcev, kot so Ksenija Benedetti, Tone Kregar, Valentina Plaskan in Marjana Grčman, ter različne oddaje in novinarski prispevki.

Uporabniki lahko do Beletrine Digital dostopamo prek aplikacije, ki deluje na vseh elektronskih napravah, ter na računalnikih s programskim bralnikom Thorium, kmalu pa bo na voljo tudi na bralnikih InkBook. Prvih 48 ur je uporaba platforme brezplačna.