Zaščiteno tiskanje v operacijskem sistemu Windows povzroča težave

Microsoft je v operacijskem sistemu Windows 11 z različico 24H2 predstavil novo funkcijo Windows Protected Print Mode, katere aktivacija povzroči nemalo težav.

Kyocera in drugi proizvajalci tiskalnikov opozarjajo, da aktivacija funkcije Windows Protected Print Mode, ki se nahaja v razdelku Printer and Scanners in jo je Microsoft splavil z različico 24H2 operacijskega sistema Windows 11, samodejno odstrani gonilnike tiskalnika, ki niso Microsoftovi, kar onemogoča tiskanje. Obnovitev nastavitev načina WPP gonilnikov ne prikliče nazaj. Za ponovno uporabo starih gonilnikov morajo uporabniki funkcijo WPP izklopiti in gonilnike znova namestiti.