Zaradi pretvorbe formatov med Google Docs in Microsoft Word zamudili oddajo tožbe

Pomen informacijskih tehnologij se pogosto pokaže takrat, ko kaj ne gre po načrtih – kar so ugotovili tudi pravniki ameriškega kongresnika.

Gre za kongresnika republikanske stranke, ki je želel vložiti tožbo v podporo odhajajočemu predsedniku Trumpu. Vloga je zamudila za eno uro, pravniki pa so v prošnji za podaljšanje roka navedli težave pri pretvorbi dokumentov iz Google Docs v Microsoft Word. Po njihovih besedah je prišlo do »težav pri urejanju in pri postavljanju besedila«.

Predstavljamo si, da bi dobro plačani odvetniki sicer lahko namenili dovolj denarja za solidno podporo IT, a temu očitno ni tako. Sicer se povsem strinjamo, da so pri omenjenih pisarniških paketih določena razhajanja, a moramo na njih pač računati. Prepogosto opažamo, da ljudje, ki ne razumejo področja ITja, od tega zahtevajo preveč in v prekratkih rokih.