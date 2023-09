Zaradi kitajske prepovedi iPhonov državnim uslužbencem Apple izgubil 200 milijard dolarjev

Kitajske oblasti so ta teden sporočile, da zaposleni v državnih službah ne smejo več uporabljati iPhonov in drugih pametnih telefonov, ki so bili izdelani v tujini. Nova navodila so zaposleni prejeli na sestankih ali skupinskih sporočilih in veljajo za vse. Novica je Applovim delnicam odškrnila več kot šest odstotkov, s čimer je podjetje nenadoma vredno skoraj 200 milijard dolarjev manj.

Odločitev v resnici ni zelo presenetljiva, saj gre za odgovor na spor med ZDA in Kitajsko ter za prizadevanja Kitajske, da postane bolj neodvisna pri razvoju in proizvodnji visoke tehnologije. ZDA so že pred leti prepovedale uporabo Huaweijeve opreme v infrastrukturi in njihovih naprav za svoje državne uslužbence. Kitajske oblasti so po drugi strani že leta zasledovale nenapisano pravilo, da iPhonov ne uporabljajo. To prakso so sedaj še uradno uredili in razširili na vse zaposlene. V četrtek smo izvedeli še, da se je praksa razširila tudi na državna podjetja, denimo PetroChina z milijoni zaposlenih. Kitajska želi okrepiti lasten razvoj.

Applov položaj na Kitajskem je specifičen, saj je tam najpomembnejša znamka luksuznih telefonov. Kitajska Applu prinese približno petino prihodkov, česar se zavedajo tudi investitorji. Takoj po objavi novice je tečaj Applovih delnic padel in v dveh dneh je podjetje izgubilo šest odstotkov vrednosti.