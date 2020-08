Zaradi globalnih težav z internetom dve šahovski olimpijski zmagovalki

Šahovska olimpijada, ki jo organizira Svetovna šahovska federacija (FIDE), je letos prvikrat potekala prek interneta, za kar je seveda odgovoren koronavirus. Še nenavadneje pa je, da se je letos tekmovanje prvikrat končalo z dvema zmagovalcema. Zaradi globalnih tehničnih težav z internetno povezljivostjo so za zmagovalki razglasili Indijo in Rusijo.

Indija je v četrtfinalu premagala Armenijo in v polfinalu Poljsko. Rusija je napredovala prek Madžarske in ZDA. Državi sta se srečali v nedeljskem finalu. Dva izmed indijskih igralcev sta izgubila povezavo do interneta, zaradi česar sta zaradi poteka časa avtomatično predala partiji. FIDE je po pritožbi odločil, da bo zlati medalji podelil obema državama.

Težave z internetom v nedeljo so bile namreč globalne. Zaradi težav pri globalnem ponudniku CenturyLink so posledice čutili vse od Amerike prek Evrope do Azije. Kaj točno je šlo narobe, še ni jasno, a CenturyLink je na povezavah Level 3 oglaševal podomrežja (avtonomne sisteme), vendar podatkovnih paketkov ni dostavljal. Zaradi tega so bile številne domene nedosegljive ali pa so se dostopni časi močno podaljšali. V Sloveniji je bil na primer nedosegljiv portal 24ur, mednarodno pa so imeli težave celo Amazon, GoDaddy in Starbucks.

Zaradi teh izrednih okoliščin, ki so partiji prekinile, še preden je bilo jasno, kdo je v boljšem položaju za zmago, se je FIDE odločila, da bosta zmagovalki obe državi.