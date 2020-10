"Zaradi Excela" spregledanih 16.000 COVID okužb

V Veliki Britaniji so "zaradi Excela« v zadnjem tednu septembra spregledali kar 16.000 okužb s koronavirusom.

Zdravstveni organi so namreč za "bazo podatkov" uporabljali kar Excel, ki temu nikakor ni namenjen. Besedilne datoteke CSV s podatki o rezultatih testov, ki jih izvajajo neodvisna podjetja, je sistem uvozil v datoteke Excel. To bi še nekako šlo skozi, saj današnji Excel (oz. datoteka XLSX) dovoljuje milijon vrstic v tabeli (natanko 1.048.576). Toda Britanci so uporabili starejši tip datoteke XLS (ta je bila zasnovana daljnega leta 1987, XLSX pa leta 2007), ki ima "malce" hujšo omejitev - zmore namreč le 65.535 vrstic. Ker podatki o vsakem testu zavzemajo po nekaj vrstic, je vsaka datoteka XLS zmogla shraniti le okoli 14.000 podatkov o testih. Ostale je sistem zavrgel oz. ignoriral.

Zdravstveni organi so okužene sicer obvestili, zaradi napake pa niso obvestili vseh, ki so bili z okuženimi v tesnih stikih. Hkrati so objavljene številke o potrjenih okužbah za obdobje med 25. septembrom in 2. oktobrom prenizke, kar naj bi povzročilo dodatne težave pri preučevanju situacije.

Mimogrede, tudi oblasti v Sloveniji so že imele težave z Excelom. Naj citiramo izjavo iz leta 2018:

"Direktor direkcije za infrastrukturo Damir Topolko je danes pojasnjeval, da so izbrali za 72.000 evrov dražjo ponudbo za izdelavo makete drugega tira med Koprom in Divačo, ker se je pojavila napaka pri izračunih v Excelovih tabelah."

Vir: RTVSlo