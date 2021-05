Zakaj #ostanizdrav ostaja star?

Aplikacija #ostanizdrav za sledenje stikom, ki naj bi nas po zagotavljanju pomagala varovati pred okužbo s covidom, svoj čas pa je bila celo pogoj za prestop internih meja, je na voljo v različici 1.10. Ta je izšla marca in se odtlej ni posodobila. Na Githubu pa je še vedno koda iz januarja.

Slovenska aplikacija #ostanizdrav je v resnici zgolj prevod nemške aplikacije Corona Warn App, ki je na voljo v različici 2.2.1. Najnovejša verzija je izšla pred tednom dni, v naslednjih dneh pa pričakujemo izid verzije 2.3 (prvi release candidate je že zunaj).

To je precej nenavadno, saj so ob predstavitvi aplikacije trdili, da bo sledila nemški verziji, saj gre le za lokalizacijo. V verzijah, ki smo jih zamudili, je nemška aplikacija dobila številne koristne funkcije, denimo izpis potrdila o testiranju, dokazila o cepljenju ipd. Glede na to, da gre le za prevod, ki ga je Ministrstvo za javno upravo, zaupalo zunanjemu izvajalcu, je nenavadno, da nove verzije še ni.