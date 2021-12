Objavljeno: 7.12.2021 05:00

Zakaj DARS potrebuje naš Bluetooth

Google ali Apple znata na zemljevidu narisati, na katerih cestah so zastoji, ker jima to naši telefoni povedo. Nekaj podobnega preizkuša tudi DARS, ki je začel na mejnem prehodu Obrežju testirati sistem za merjenje potovalnih časov z uporabo Bluetootha in telefonov potnikov. Sistem je še v testni fazi.

Namestili so pet detektorjev, ki zaznavajo Bluetooth na telefonih, ki peljejo mimo. Domet takšnega sistema je okrog 10 metrov, zato so postavljeni tik ob vozišču. Sistem si zapomni enolični identifikator (naslov MAC ali Bluetooth) in ko peljemo mimo drugega detektorja, lahko izračuna potovalni čas.

DARS zagotavlja, da se na ta način ne beležijo nobeni osebni podatki. Moderni telefoni že sedaj pogosto (običajno na 15 minut) naključno spremenijo omenjena naslova. Poleg tega DARS-ov sistem ne shranjuje surovih naslovov, temveč z naključnim semenom (salt) izračuna zgoščeno vrednost (hash) in shrani to. Seme se zamenja vsak dan in se ne shranjuje.

Sistem, ki je stal 55.000 evrov, preizkušajo in ga bodo ob pozitivnih rezultatih namestili na več mestih po državi, kjer so pogosti zastoji. Z njim bodo dobili natančnejše informacije o dogajanju in čakalnih dobah.

Ob tem pa ne smemo pozabiti, da se je 1. decembra začela prodaja letnih e-vinjet, ki nadomeščajo klasične. Celoten sistem, ki je precej več od zgolj spletne trgovine, bomo podrobno predstavili v prihajajoči številki revije.