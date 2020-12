Začela veljati strožja zaščita zasebnosti, Facebook omejil Messenger

V ponedeljek je začela veljati direktiva eZasebnost (ePR) za aplikacije za takojšnje poročanje, zaradi česar je Facebook začasno omejil delovanje svojih storitev za komuniciranje. Po novih pravilih namreč ni več dovoljeno avtomatično strojno branje sporočil in še nekateri drugi posegi, s čimer so ponudniki zagotavljali zakonitost (npr. avtomatično brisanje otroške pornografije).

Novost smo opazili tako, da se je v aplikacijah Messenger in Instagram pojavilo obvestilo, da vse funkcije niso na voljo in da se trudijo za ponovno aktivacijo. Na prvi pogled deluje vse, a podrobnejši pogled pokaže, da ni na primer anket v skupinskih pogovorih, možnost ustvarjanj vzdevkov v pogovorih ali avtomatičnih filtrov obrazov za obogateno resničnost (po domače so to funkcije, ki vam dodajo na primer brke ali krila). Facebook se je za blokade omogočil, ker želijo preveriti in ustrezno spremeniti funkcije, da bodo v skladu s pravili.

Česa točno se je Facebook ustrašil, ni čisto jasno, ker v ePR na primer ankete niso prepovedane. V ePR je določeno, kako smejo osebne in prometne podatke uporabljati podjetja, ki jih pridobivajo, in Facebook očitno želi ravni previdno.

Facebook ni edini, ki se je moral prilagoditi na nova pravila. V zadnjih tednih Google izrecno sprašuje uporabnike, ali želijo še naprej uporabljati pametne funkcije, denimo samodokončevanje povedi. Te namreč delujejo le, če algoritmi berejo sporočil, za kar je potrebna izrecna privolitev.

Zaradi novih pravil pa so okrnjena tudi orodja za zaznavanje in preprečevanje deljenja posnetkov zlorab otrok. Orodja avtomatično preverjajo posnetke, ki so poslani, ter pogovore, ki bi imeli komponento nagovarjanja potencialnih žrtev ali zarotništva storilcev. Ker v zakonodaji ni izjeme v ta namen, so orodja odslej neefektivna. Avtomatično strojno prebiranje sporočil pa nič ni dovoljeno v noben namen. Po drugi strani pa ta omejitev na WhatsApp ne vpliva, ker so sporočila tam tako ali tako šifrirana in se ne pregledujejo. Evropska komisija bo prihodnje leto luknjo popravila, so sporočili iz Bruslja.

BBC