Objavljeno: 10.6.2021 13:20

Za Amazanov izpad kriv programski hrošč in ena spremenjena nastavitev

V torek smo pisali o izpadu Amazona in število drugih strani (PayPal, Twitch, Reddit), za izpad pa je kriv programski hrošč.

Izpad je povzročila stranka podjetja Fastly, ki je spremenila programsko nastavitev, zaradi hrošča v programski opremi pa je ta sprememba onemogočila 85% njihovega omrežja. Fastly sicer ponuja oblačne storitve, med drugimi storitve CDN (Content Delivery Network, namenjeno hitrejšemu streženju večpredstavnostnih vsebin), storitve oblačne varnosti, optimizacija slik in storitve pretočnega videa. V praksi so tako pogosto vmesni člen med spletno stranjo (Amazon, Twitch, Reddit) in končnimi uporabniki.

Med bolj nenavadnimi posledicami je bila tudi nedosegljivost emojijev na Twitterju, saj so postali strežniki, ki gostujejo emojije, nedosegljivi.