Z umetno inteligenco posneta pesem nominirana za nagrado Grammy

Skoraj petdeset let po razpadu skupine so The Beatles nominirani za dve nagradi Grammy.

Zadnja pesem legendarnih glasbenikov Now and Then, ki je bila obnovljena s pomočjo umetne inteligence, je nominirana za posnetek leta, kjer se bo pomerila z glasbenimi uspešnicami izvajalcev, kot so Beyoncé, Charlie XCX, Billie Eilish in Taylor Swift. Poleg tega je nominirana tudi v kategoriji za najboljšo rock izvedbo, kjer ji družbo delajo skupine Green Day, Pearl Jam in The Black Keys.

Pesem Now and Then izhaja iz demo posnetka Johna Lennona iz poznih sedemdesetih. Čeprav so člani skupine v devetdesetih letih prejšnjega stoletja poskusili pesem vključiti v projekt The Beatles Anthology, tehnologija takrat ni omogočala razdelitve Lennonovega vokala in klavirja. Šele leta 2021 je ekipi režiserja Petra Jacksona s pomočjo strojnega učenja uspelo ločiti zvočne elemente, da sta Paul McCartney in Ringo Starr pesem lahko končala.

Kljub uporabi umetne inteligence pri končni obdelavi pesmi Now and Then ta ustreza pravilom nagrade Grammy, ki dovoljujejo dela z elementi umetne inteligence. Podelitev nagrad Grammy bo potekala 2. februarja 2025.

