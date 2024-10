Objavljeno: 15.10.2024 05:00

Z Revoluta komitentu ukradli 167.000 funtov

Odpiranje računa pri spletni banki Revolut je hitro in enostavno, prav tako so urne transakcije in uporaba e-banke. A to prinaša tudi tveganja, saj je banka Revolut na Otoku tarča z naskokom največ pritožb uporabnikov zaradi domnevnih prevar.

Eden izmed uporabnikov, ki je spregovoril za BBC, je potožil, kako so mu prevaranti ukradli 165 tisoč funtov s poslovnega računa na Revolutu. Lahko bi sicer dejali, da si je malo kriv sam, a banka bi bila morala prevaro prepoznati pred nastankom ogromne škode. Hekerji so oškodovanca poklicala po telefonu in se predstavili kot uslužbenci Revoluta. Od njega so pridobili dovolj informacij, da so uspeli na svojem telefonu ustvariti povezavo z oškodovančevim računom.

Nato so začeli sprovajati transakcije, za katere jim je oškodovanec sprva posredoval potrditveno kodo, kasneje pa zaradi hrošča v aplikaciji tega ni bilo več treba. V 23 minutah so mu z računa v 137 plačilih pobrali denar. To bi bilo moralo biti banki sumljivo, a mehanizmi za preprečevanje zlorab niso reagirali.

Oškodovanec je že po nekaj minutah ugotovil, kaj se dogaja. V svoji aplikaciji je skušal zakleniti račun ali priklicati Revolut, a na drugi strani ni bilo nikogar, ki bi mu prisluhnil. Spletne banke namreč nimajo klicnega centra, temveč se je zataknil v neskončnih pogovorih z robotskimi pomočniki, preden je uspel pridobiti človeka. A tedaj je bilo že prepozno. Ko je Revolut vprašal, kako so zlikovci uspeli predložiti selfie uporabnika, je Revolut suho odgovoril, da tega ne shranjujejo.

Primer preiskujejo tudi organi pregona, zato Revolut ne daje izjav. Splošno pa pojasnjujejo, da so število prevar lani zmanjšali za 20 odstotkov in da imajo več mehanizmov, ki preprečujejo zlorabe. A ti očitno niso zadosti, lahko kritično dodamo.

BBC