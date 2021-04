Z brezplačnimi izobraževanji in priznanimi Microsoftovimi certifikati do novih znanj

Objavljeno: 31.3.2021

Microsoft je ta teden objavil, da je v okviru svoje svetovne pobude za usposabljanje, ki jo je predstavil lani junija, pomagal pridobiti nova digitalna znanja že več kot 30 milijonom ljudi. Ponudba brezplačnih izobraževanj je naletela na dober odziv tudi v Sloveniji, saj je doslej znanje nabiralo že tudi skoraj 18.000 Slovenk in Slovencev. Hkrati je napovedal podaljšanje dostopa do brezplačnih izobraževanj do 31. decembra 2021.

Brezplačna izobraževanja za najbolj iskana delovna mesta

Na voljo so brezplačna izobraževanja za delovna mesta, ki so po podatkih iz LinkedIna najbolj iskana:

- Razvijalec programske opreme

- Prodajni predstavnik

- Projektni vodja

- IT-administrator (priprava za certifikat CompTIA Network+)

- Strokovnjak za storitve za stranke

- Strokovnjak za digitalni marketing

- IT-podpora/pomoč uporabnikom (priprava za certifikat CompTIA A+)

- Podatkovni analitik

- Finančni analitik

- Grafični oblikovalec

Priznani Microsoftovi certifikati po ugodni ceni

Učni programi temeljijo na samostojnem učenju, hitrost in čas učenja pa si je mogoče prilagoditi svojim željam in zmožnostim. Na voljo so v angleškem, francoskem, španskem in nemškem jeziku.

Ob uspešnem zaključku bodo udeleženci pridobili potrdilo o opravljenem izobraževanju, prav tako se bodo lahko odločili za nadaljevanje učenja s pripravo za pridobitev Microsoftovega certifikata. Iskalcem zaposlitve, ki bodo lahko izkazali, da so izgubili službo ali bili poslani na čakanje na delo zaradi pandemije, in študentom z aktivnim statusom so Microsoftovi certifikati na voljo po posebej ugodni ceni – samo 15 USD.

Ponudba vključuje pet temeljnih certifikatov in osem certifikatov za posamezne vloge:

- Microsoft Certified: Azure Fundamentals

- Microsoft Certified: Azure Data Fundamentals

- Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals

- Microsoft Certified: Power Platform Fundamentals

- Microsoft 365 Certified: Fundamentals

- Microsoft Certified: Azure Administrator Associate

- Microsoft Certified: Azure Developer Associate

- Microsoft Certified: Azure Security Engineer Associate

- Microsoft Certified: Power Platform App Maker Associate

- Microsoft 365 Certified: Teams Administrator Associate

- Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate

- Microsoft 365 Certified: Developer Associate

- Microsoft Certified: Data Analyst Associate

Certificirani zaposleni v povprečju zaslužijo 15 odstotkov več kot sodelavci brez certifikata in so tudi skoraj 20 odstotkov bolj storilni. Več kot 90 odstotkov ljudi, ki so pridobili certifikat, bi ga priporočalo tudi sodelavcem. Ker pridobitev certifikata izkazuje tako poznavanje področja kot pripravljenost za stalno spoznavanje novih tehnologij in vseživljenjsko učenje, olajša tako iskanje zaposlitve kot tudi napredovanje.

Digitalna znanja za delovna mesta prihodnosti

Zaživela pa je tudi slovenska pobuda, poimenovana Digitalna znanja za delovna mesta prihodnosti, ki prav tako prinaša brezplačna izobraževanja za ključna digitalna znanja.

Na voljo so štirje brezplačni učni programi:

- Podatkovna analiza, ki vključuje osnove vizualizacije podatkov, znanja o delu s platformo Microsoft Power BI in druga temeljna znanja za uporabo podatkov na kateremkoli področju.

- Poslovna analiza z znanji o učinkovitem delu s podatki (vizualizacija in analiza podatkov), osnovah računalništva v oblaku in uporabi le-tega pri poslovnem razvoju.

- Razvoj aplikacij z znanji za razvoj aplikacij, s katerimi je mogoče poenostaviti, spremeniti in avtomatizirati poslovne postopke.

- Programski razvoj z malo ali brez kode, ki vključuje znanja o načrtovanju programske opreme in sistemov ter o razvoju in preizkušanju programskih rešitev.

Njihova pomembna prednost pred podobnimi izobraževanji je med drugim tudi več kot 30 različnih spletnih predavanj, ki jih bodo v okviru pobude izvedli domači in tuji strokovnjaki in na katerih bo mogoče pridobiti tako pomembne mehke veščine in koristne informacije o razmerah na slovenskem trgu dela kot tudi praktične izkušnje in nasvete za učinkovito uporabo sodobnih digitalnih orodij pri delu.

www.microsoft.com/sl-si