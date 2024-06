YouTube ukinja naročnine sklenjene prek VPN

Spletišče YouTube je začelo ukinjati naročnine Premium, ki so bile kupljena z uporabo lažne lokacije.

Spletišče YouTube že nekaj časa preganja uporabnike s programskimi rešitvami za blokiranje oglasov, da bi prodalo čim več naročnin Premium, ki reklame uradno odstranijo. Nekateri uporabniki pri tem niso želeli plačati polne cene in so prek povezave VPN naročnino sklenili z uporabo lažne lokacije države, kjer je YouTube Premium cenejši. V zadnjih nekaj dneh so številni uporabniki poročali, da so bile njihove naročnine samodejno preklicane. Pri spletišču YouTube so pojasnili, da imajo sisteme za ugotavljanje lokacij uporabnikov, in v primerih, ko se država prijave ne ujema z državo, kjer uporabnik dostopa do platforme, od članov zahtevajo, da posodobijo svoje podatke za obračunavanje glede na trenutno državo prebivališča. Če tega ne storijo, jim naročnino prekličejo.